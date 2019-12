Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Renditen an den Kapitalmärkten dies- und jenseits des Atlantiks gaben zum Ende der Woche nach, so die Analysten von Postbank Research.Weder das Wahlergebnis in Großbritannien, das einen geordneten EU-Austritt wahrscheinlicher mache, noch die Einigung auf einen "Phase-Eins"-Deal im Handelsstreit zwischen den USA und China hätten die Markakteure zu einer Abkehr von als sicher angesehenen Staatsanleihen bewegen können. Zum Wochenschluss hätten 10-jährige Bundesanleihen mit -0,29% um 3 Basispunkte niedriger als am Vortag rentiert. Die Rendite 10-jähriger US-Treasuries habe deutlicher um 8 Basispunkte auf 1,82% nachgegeben. (16.12.2019/alc/a/a) ...

