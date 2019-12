Guten Morgen,der Wille ist da, nur der Schwung fehlt. Trotz positiver Meldungen seitens des Handelskonflikts und einer klaren Ansage zum Thema Brexit fehlt es dem Markt an Vertrauen und Dynamik. Zwar konnten noch am Freitag neue Rekorde im DAX erreicht werden, doch so knapp vor Jahresende fehlt es den meisten Marktteilnehmern an Mut und Tatkraft. Wir vermuten daher, dass die neuen Impulse erst nach den Feiertagen in den Köpfen der Börsianer ankommen werden - in den letzten Handelstagen des Jahres erwarten wir hingegen nicht viel.Ohnehin sind die Meldungen zum Thema Handelsstreit zwar ermutigend, aber keinesfalls lückenlos. Es scheint, als ob beide Seiten einfach ein Signal setzen wollten, nicht aber in der Beantwortung der Details. So wird es vermutlich auch 2020 weitergehen: in Mikro-Schritten und nur mühsam. Der große Wurf, den alle erwarten, wird wohl noch eine Weile auf sich warten lassen, wäre für die weitere Tendenz allerdings auch nicht notwendig. Solange es keine Rückschritte gibt, ist der Trend nicht gefährdet.

