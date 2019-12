Mitsubishi will sein Werk Okazaki mit einer Photovoltaik-Anlage und einem Speichersystem mit gebrauchten Akkus aus dem Outlander PHEV ausstatten. Der Speicher soll über eine maximale Kapazität von 1 MWh verfügen. Mit dem Second-Life-Einsatz der Batterien schließt sich quasi der Kreis, denn der Outlander PHEV wird in dem Werk Okazaki gebaut - die älteren Batterien tragen nun also dazu bei, dass neue ...

