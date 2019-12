++ Optimistische Stimmung in Europa ++ DE30 überwindet lokalen Widerstand bei 13.373 Punkten ++ China droht Deutschland wegen möglichem Huawei-Verbot mit Vergeltung ++Die Aktien eröffneten die neue Woche dank des Optimismus um den Handel sowie der besser als erwarteten Daten aus China höher. Selbst die schwachen europäischen EMI-Daten verschlechterten die Marktstimmung nicht. In ganz Europa sind Gewinne zu beobachten, wobei Aktien aus Großbritannien und den Niederlanden am meisten zulegen. SCHWACHE EMI-WERTE WERDEN IGNORIERTHeute Morgen wurden einige Einkaufsmanagerindizes aus Europa veröffentlicht. Die Werte für das ...

