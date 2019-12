Das teilte der Kreditschutzverband KSV1870 der APA am Montag mit. Das Unternehmen habe den Antrag auf ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung heute beim Handelsgericht Wien gestellt. Eine Fortführung des Unternehmens sei geplant. Der Pharmakonzern habe Passiva in Höhe von 49 Mio. Euro, davon seien 12,5 Mio. beischert und 36 Mio. unbesichert, so der KSV1870. Als Aktiva habe Sanochemia rund 22 ...

