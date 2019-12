Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die deutsche Wirtschaft könnte nach Einschätzung der Bundesbank Ende 2019 weiter an Schwung verloren haben. "Die deutsche Wirtschaftsleistung könnte im letzten Jahresviertel 2019 stagnieren", schreibt sie in ihrem Monatsbericht für Dezember. Im dritten Quartal war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,1 Prozent gestiegen und im zweiten Quartal um 0,2 Prozent gesunken. Die Bundesbank geht davon aus, dass sich die Zweiteilung der Volkswirtschaft in robusten binnenwirtschaftlichen Sektor und sich abschwächende exportorientierte Industrie fortgesetzt hat.

"Auf der einen Seite zeigte sich die Binnenwirtschaft zuletzt erstaunlich robust. Die Grundlage dafür bildete die trotz der konjunkturellen Abkühlung günstige Arbeitsmarktlage", heißt es in dem Bericht. Auf der anderen Seite dürfte sich der Produktionsrückgang in der stark vom Export abhängigen Industrie laut Bundesbank fortsetzen. "Dabei spielt auch eine Rolle, dass sich Unternehmen in Deutschland bei ihrer Investitionstätigkeit nun wohl stärker zurückhalten", erläutert die Bundesbank.

Das Statistische Bundesamt (Destatis) könnte eine erste informelle Schätzung der BIP-Entwicklung im vierten Quartal abgeben, wenn sie am 15. Januar über das Wirtschaftswachstum im vollen Jahr 2019 informiert.

December 16, 2019

