Seit Oktober bieten Solarteure den Elektro-Kleinwagen an. Ziel ist es, Photovoltaikanlagen gemeinsam mit Elektromobilität und Ladeinfrastruktur zu vertreiben. Die Priocar AG aus Zülpich hat im Oktober das erste Elektroauto e.GO Life an den neuen Besitzer übergeben. Damit beginnt für das Unternehmen, das sich auf den Vertrieb von Elektromobilen spezialisiert hat, die Auslieferung der von der e.GO Mobile in Aachen produzierten Fahrzeuge an die Vorbesteller. Bis Endes des Jahres plant der Hersteller ...

