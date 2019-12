Mittelständische und große Unternehmen in Asien können ihre Mitarbeiter nun in RPA ausbilden, da für diese Qualifikation bei digitalen Transformationsinitiativen ein großer Bedarf besteht

Softomotive, ein schnell wachsender Anbieter von robotergesteuerter Prozessautomatisierung (RPA), der weltweit das Vertrauen von über 9000 Kunden genießt, kündigt die Lokalisierung seines umfassenden kostenlosen RPA-Online-Trainings an, um der steigenden Nachfrage nach den RPA-Lösungen von Softomotive in drei neuen Märkten zu entsprechen: Japan, Südkorea und Greater China.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191216005329/de/

Softomotive expands Free online RPA training to 3 new markets: Japan, South Korea and Greater China. (Photo: Business Wire)

Zusammen mit der englischen Version gibt es die RPA-Kurse von Softomotive nun auch auf Japanisch, Mandarin und Koreanisch. Weitere lokalisierte Versionen werden folgen. Die Anwender von WinAutomation in Asien profitieren jetzt von einer maßgeschneiderten Lösung und erwerben RPA-Qualifikationen mit einem vollständig lokalisierten Lehrplan, der Videokurse, Informationsblätter und Tests auf Abruf beinhaltet.

"Mit der lokalisierten Version der RPA-Kurse von Softomotive können wir noch mehr Entwicklern und Fachleuten beim Erwerb von RPA-Kenntnissen in beaufsichtigter und unbeaufsichtigter Automatisierung helfen", sagte Marios Stavropoulos, Mitbegründer und CEO von Softomotive. "Durch unser Angebot von WinAutomation-Kursen in Koreanisch, Japanisch und Mandarin ermöglichen wir das Wachstum und die Verbreitung der RPA und erleichtern Unternehmen in diesen Regionen die Schulung ihrer Mitarbeiter im Zuge der Einführung und Implementierung von RPA."

Im Rahmen des Engagements zur Verbesserung des Beschäftigungsgrads von Fachleuten und Entwicklern arbeitete Softomotive in Zusammenarbeit mit Vertriebskanalpartnern, die sowohl über fachliche als auch sprachliche Expertise verfügen, an der Verbesserung der Qualität von Übersetzungen.

Mehrere unserer Kunden in Südkorea und Japan kommentierten den Nutzen lokalisierter WinAutomation-Kurse. Einer berichtete, dass Kurse in koreanischer Sprache äußerst hilfreich sind, um Mitarbeiter zu schulen und Citizen Developern zu helfen, viel schneller Automatisierungen für das Unternehmen umzusetzen.

Die offizielle Vorstellung der lokalisierten Kurse fand vor Kunden und Partnern anlässlich mehrerer Veranstaltungen und Treffen in Seoul (Südkorea), Tokio (Japan) und Bengaluru (Indien) statt. Während dieser Veranstaltungen unterstrich die Führung von Softomotive die Rolle des asiatisch-pazifischen Raums als Region, in der die RPA voraussichtlich ein erhebliches Wachstum verzeichnen wird. Die erfolgreichen Veranstaltungen und Meetings waren eine hervorragende Plattform, um zu demonstrieren, dass beim Bottom-up-Ansatz People 1st für die RPA, bei dem die Automatisierung in die Hände der Mitarbeiter gelegt wird, die Unternehmen vor Ort in Südkorea, Japan und Greater China die Möglichkeit haben, auf den Druck zu reagieren, der sich durch eine geringere Arbeitsproduktivität aufgrund der jüngsten Vorschriften über Arbeitszeiten und Arbeitsweisen ergibt.

Mit den neuesten Aktualisierungen der Softomotive Academy können Lernende aus Japan, Südkorea und China eine Zertifizierung und ein Diplom in robotergesteuerter Prozessautomatisierung erwerben.

Mitmachen

Der Einstieg in die Welt der Softomotive Academy ist der erste Schritt, um an Glaubwürdigkeit zu gewinnen.

Das RPA-Lernportal im Internet bietet eine intuitive webbasierte Oberfläche, auf die von jedem Gerät (auch mobil) zugegriffen werden kann. Nach der Anmeldung steht den Fachleuten ein umfangreicher Katalog videobasierter RPA-Lernprogramme zur Verfügung, die das selbstgesteuerte Lernen auf Abruf zu beaufsichtigter und unbeaufsichtigter Automatisierung begleiten.

Lernen

Automatisierungswissen entwickelt sich zu einer unverzichtbaren Kompetenz auf dem Arbeitsmarkt.

Die RPA Academy bietet leicht verständliche Einzelkurse an, in denen die Lernenden ihre RPA-Fähigkeiten zur beaufsichtigten und unbeaufsichtigten Automatisierung vervollständigen können. Die Ausbildung reicht von soliden Grundlagen in der robotergesteuerten Desktopautomatisierung (RDA) und der RPA für Unternehmen über die Entwicklung einer komplexen Prozessautomatisierung durch Skripting bis hin zur erweiterten Verwaltung und Überwachung von Softwarerobotern.

Wachsen

Mit dem Erhalt der Akkreditierung für die Prozessautomatisierungslösungen von Softomotive gehören die Lernenden einem weltweiten Netzwerk von mehreren Tausend Fachleuten an, die ihren jeweiligen Unternehmen bei der Beschleunigung der Digitalisierung bereits helfen. Ein RPA-Diplom ermöglicht es Fachleuten und Entwicklern, in dieser spannenden Branche an der Spitze zu bleiben. Die Lernenden können jederzeit RPA-Kurse zu spezifischen Rollen ansehen bzw. ihre Lernoberfläche vollständig an ihre persönlichen Lernziele anpassen.

Bei der Softomotive Academy finden Sie RPA-Kurse in Japanisch, Koreanisch und Mandarin.

Über Softomotive

Softomotive ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen im Bereich der robotergesteuerten Prozessautomatisierung (RPA), dem über 9.000 Unternehmen weltweit vertrauen. Sowohl beaufsichtigte als auch unbeaufsichtigte RPA wird durch leistungsstarke, robuste RPA-Technologie bereitgestellt, von der Desktop-Installation bis zu serverbasierter Software, die sich schnell installieren und leicht anwenden lässt, während sie das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.

WinAutomation ist das weltweit beste Tool für die robotergesteuerte Desktopautomatisierung (RDA) und bietet eine leistungsstarke, robuste und benutzerfreundliche, auf Windows basierende Plattform für den Bau von Software-Robotern.

ProcessRobot ist eine führende RPA-Plattform für Unternehmen einschließlich auf Unternehmen abgestimmter Sicherheits- und Überwachungsfunktionen und Links zu erstklassigen KI-Technologien.

ProcessRobot Softomotive WinAutomation

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191216005329/de/

Contacts:

Weitere Auskünfte erteilt:

Jesus Kallergis

Softomotive Press Office

Email@ press@softomotive.com

Tel: +44 207 048 2000