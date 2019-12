FRANKFURT (Dow Jones)--Der Baukonzern Hochtief hat einen Großauftrag in London an Land gezogen. Wie das Unternehmen mitteilte, hat ein von ihm geführtes Joint Venture den Zuschlag für die Realisierung eines Stromtunnelprojekts erhalten. Das Auftragsvolumen liegt bei 400 Millionen Pfund. Das Projekt, das Hochtief in einer 50:50-Arbeitsgemeinschaft mit Murphy & Sons realisiert, ist auf sechs Jahre angelegt.

December 16, 2019

