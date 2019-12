Mainz (ots) - ZDF-Südamerika-Korrespondent Christoph Röckerath blickt auf ein Jahr Brasilien mit einem der umstrittensten Politiker Südamerikas an der Spitze. Die "auslandsjournal"-Doku "Brasilien unter Bolsonaro - Wie der Präsident sein Land verändert" ist in der ZDFmediathek bereits zu sehen. Das ZDF sendet die 30-minütige Bestandsaufnahme über Brasilien in Unruhe ein Jahr nach der Wahl von Jair Bolsonaro am Mittwoch, 18. Dezember 2019, 0.30 Uhr und 3.45 Uhr. In ZDFinfo ist die Dokumentation am Freitag, 20. Dezember 2019, 8.45 Uhr, zu sehen.Seit Januar 2019 regiert Jair Bolsonaro Brasilien als Präsident und hat seither für jede Menge Schlagzeilen gesorgt. Der 64-jährige Ex-Militär gilt als rechtsextrem und verherrlicht die Militärdiktatur. Er will den Regenwald weiter für die wirtschaftliche Ausbeutung öffnen und hat sich immer wieder verächtlich gegenüber Minderheiten, Frauen und Homosexuellen geäußert. Kritische Presseberichte sind für ihn grundsätzlich Fake News.Das politische und gesellschaftliche Klima im Land hat sich verändert, beobachtet ZDF-Südamerikakorrespondent Christoph Röckerath auf seiner Reise durch Brasilien. Tief im Regenwald spricht er mit indigenen Stämmen, die immer stärker von illegalen Holzfällern bedroht werden, aber auch mit Rinderzüchtern, die sich als Ernährer der Welt verstehen. Eine große Rolle spielt in Brasilien auch die Religion. Die aufstrebenden evangelikalen Kirchen unterstützen die Politik Bolsonaros und sehen sich als Vertreter von Moral und traditionellen Familienwerten, während die vom Priestermangel geschwächten Katholiken für die Rechte der Indigenen und den Schutz des Waldes eintreten.Die Politik ist polarisierter denn je. Das ZDF-Team begleitet die junge und prominente Abgeordnete Tabata Amaral in Brasilia, die versucht, einen Weg der Mitte zu gehen und dafür von rechts und links angefeindet wird. Auch sozial nimmt die Polarisierung zu. Gewalt gegen Frauen und Minderheiten ist auf dem Vormarsch, doch die Betroffenen wehren sich.Das "auslandsjournal" hatte im ZDF bereits in der Sendung am Mittwoch, 11. Dezember 2019, im ZDF über "Brasilien unter Jair Bolsonaro - Ein Land im Kugelhagel" berichtet.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/auslandsjournal"Brasilien unter Bolsonaro" in der ZDFmediathek: https://kurz.zdf.de/DFM/Sendungsseite: https://zdf.de/politik/auslandsjournalhttp://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4470320