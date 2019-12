Verschiedene Hersteller bieten KI-Systeme an, die die Emotionen von Nutzerinnen und Nutzern erkennen sollen. Forscher des AI Now Institute zweifeln jedoch daran, dass die Systeme wie beworben funktionieren, und fordern den Gesetzgeber auf, den Einsatz dieser Technologie zu beschränken. Gesichtserkennung wird heute nicht mehr nur zum Auseinanderhalten von Personen genutzt. Gleich eine ganze Reihe an Firmen bietet KI-Systeme an, die erkennen sollen, wie sich eine Person fühlt. Daraus wiederum sollen je nach Einsatzgebiet weitere Rückschlüsse über die Person getroffen werden können. Diese Technologien sollen beispielsweise im Rahmen von Bewerberinterviews genutzt werden oder um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...