Begonnen hat es mit Qualitätsproblemen in der Pharma-Produktion vor eineinhalb Jahren - nun hat die börsenotierte Sanochemia am Montag den Gang zum Insolvenzgericht angetreten und ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. Geplant ist eine Fortführung des mit 27 Mio. Euro überschuldeten Unternehmens. Rund 140 der 163 Dienstnehmer sind in Neufeld im Burgenland in der Produktion tätig. ...

