Die Feldmuehle GmbH in Uetersen heißt zum 1. Januar 2020 Peter Cechal als neuen Mitarbeiter im Team um Vertriebsleiter Martin Mönke willkommen und stellt somit sein Expertenteam für die Kunden breiterauf. Das Unternehmen hat mit Peter Cechal einen Mitarbeiter mit 25 Jahren Berufserfahrung in der Etikettenindustrie gewinnen können, der eine neue Herausforderung im Bereich Etikettenpapiere und Spezialpapiere gesucht hat. Ab Jahresbeginn 2020 soll Cechal mit seiner Marktkenntnis und seinem Know-how frische Impulse und eine noch bessere Kundennähe ermöglichen. Die Feldmuehle will so in Zukunft noch ...

