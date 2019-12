Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundesfinanzministerium hält auf der Einführung der Bonpflicht Anfang Januar fest. Zuvor hatten Vertreter aus Wirtschaft und Umweltverbänden sowie Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) zu einem Verzicht auf die Belegpflicht gedrängt.

Ein Ministeriumssprecher sagte, das Gesetz sei in der vergangenen Legislaturperiode von Bundestag und Bundesrat beschlossen worden. "Der Handel hatte also Zeit, mehr als drei Jahre, oder drei Jahre, sich auf die Belegpflicht vorzubereiten, die jetzt in zwei Wochen in Kraft treten wird", sagte Sprecher Christoph Kuhn. Es gebe keine Pflicht, den Beleg auszudrucken und in Papierform herzustellen. Man könne ihn auch in elektronischer Form zur Verfügung zu stellen, was eine umweltfreundliche Lösung sei. "Es bleibt also dabei, dass zum 1. Januar diese Belegpflicht in Kraft treten wird", sagte der Sprecher.

Allerdings betonte das Bundeswirtschaftsministerium, dass erst im Anwendungserlass vom Sommer 2019 klar geworden sei, dass auch Kleinstgeschäfte mit Kleinstbeträgen wie Brötchen von der Bonpflicht betroffen seien und diesen von Finanzämtern keine Ausnahmen gewährt werden können.

Zuvor hatte der deutsche Einzelhandel die Bonpflicht einen "doppelten Wahnsinn" genannt. Viele kleinere Unternehmen seien heute gar nicht technisch in der Lage, das umzusetzen und die langen Kassenzettel würden die Umwelt schädigen, sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverband Deutschlands (HDE), Stefan Genth, in einem Fernsehinterview.

Ähnlich argumentierte der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). "Kriminelle Energie kann man nicht mit einem Kassenzettel verhindern. Wer betrügen will, schafft es auch trotz der neuen Bonpflicht", sagte Rolf Buschmann vom BUND. "Die Kassenbonpflicht produziert vor allem Müllberge aus nicht recyclebaren und gesundheitlich problematischen Kassenbons aus Thermopapier. Der zusätzliche Ressourcenverbrauch ist auch nicht notwendig, es gibt bereits Alternativen."

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

December 16, 2019 07:41 ET (12:41 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.