Wien (www.fondscheck.de) - Das Multi-Asset-Portfolio Arero - Der Weltfonds (ISIN LU0360863863/ WKN DWS0R4) verwaltet erstmals mehr als eine Milliarde Euro, so die Experten von "FONDS professionell".Der vor elf Jahren von der DWS aufgelegte Fonds investiere indexbezogen zu 60 Prozent in weltweite Aktien, zu 25 Prozent in europäische Renten und zu 15 Prozent in Rohstoffe. Initiiert worden sei er von Martin Weber, Senior-Professor an der Universität Mannheim und Experte für Behavioral Finance. ...

