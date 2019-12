Scout24 AG bestätigt Presseberichte zur Veräußerung von AutoScout24 DGAP-Ad-hoc: Scout24 AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen Scout24 AG bestätigt Presseberichte zur Veräußerung von AutoScout24 16.12.2019 / 14:16 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die Scout24 AG bestätigt Presseberichte, dass sie sich in fortgeschrittenen Verhandlungen mit verschiedenen Bietern, u.a. dem Finanzinvestor Hellman & Friedman, über eine Veräußerung von AutoScout24 befindet, die möglicherweise kurzfristig zu einem Abschluss gebracht werden können. Der von dem Bieter Hellman & Friedman gebotene Kaufpreis liegt erheblich über den in der heutigen Berichterstattung genannten EUR 2,5 Mrd. Weder Vorstand noch Aufsichtsrat der Scout24 AG haben bislang ihre erforderliche Zustimmung zum Abschluss einer solchen Transaktion erteilt. Mitteilende Person: Ursula Querette Head of Investor Relations Tel.: +49 89 44456 3278 E-Mail: ir@scout24.com 16.12.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Scout24 AG Bothestr. 11-15 81675 München Deutschland Telefon: +49 89 44456 - 0 Fax: +49 89 44456 - 3000 E-Mail: ir@scout24.com Internet: www.scout24.com ISIN: DE000A12DM80 WKN: A12DM8 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London EQS News ID: 937233 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 937233 16.12.2019 CET/CEST ISIN DE000A12DM80 AXC0199 2019-12-16/14:16