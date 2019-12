Bei Erteilung der Genehmigung durch die Europäische Kommission wäre das Daratumumab-VTd-Regime die erste therapeutische Option für neu diagnostizierte Patienten, für die in sechs Jahren eine Stammzelltransplantation in Frage kommt 1

Bisher wurde Daratumumab zur Behandlung von mehr als 100.000 Patienten weltweit angewendet2

CHMP gibt positive Stellungnahme zur erweiterten Anwendung von Darzalex? (Daratumumab) in Kombination mit Bortezomib, Thalidomid und Dexamethason (VTd) bei Patienten mit neu diagnostiziertem multiplem Myelom ab, für die eine Transplantation in Frage kommt

Wie die Janssen Pharmaceutical Companies von Johnson Johnson heute bekannt gaben, hat der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) die Empfehlung erteilt, die bestehende Marktzulassung für Darzalex? (Daratumumab) um die Anwendung von Daratumumab in Kombination mit Bortezomib, Thalidomid und Dexamethason (VTd) zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit neu diagnostiziertem multiplem Myelom zu erweitern, bei denen eine autologe Stammzelltransplantation (ASCT) in Betracht gezogen wird.

Die positive Stellungnahme basiert auf Daten aus Teil 1 der Phase-3-Studie CASSIOPEIA (MMY3006), die im Juni 2019 in The Lancet3veröffentlicht und auf der Jahrestagung 2019 der American Society of Clinical Oncology (ASCO) präsentiert wurden. Weitere Informationen zu dieser Studie sind verfügbar unter www.ClinicalTrials.gov (NCT02541383).

"Die heutige Stellungnahme bringt uns der Zulassung des ersten Daratumumab-Kombinationsschemas für transplantationsberechtigte Patienten einen Schritt näher und kann für neu diagnostizierte Patienten mit multiplem Myelom eine vollkommen neue Behandlungsoption schaffen", sagte Dr. Patrick Laroche, Haematology Therapy Area Lead, Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA), Janssen-Cilag. "Unser Ziel besteht darin, durch innovative Behandlungsoptionen, die den evolvierenden Bedürfnissen der Menschen mit dieser Erkrankung gerecht werden, spürbare Fortschritte in der Behandlung des multiplen Myelom zu erreichen."

Craig Tendler, M.D., Vice President, Clinical Development and Global Medical Affairs, Onkologie bei Janssen Research Development, LLC, kommentiert: "Unser umfangreiches klinisches Entwicklungsprogramm zeigt weiterhin, dass Daratumumab ein Fundament für die Behandlung von Patienten mit multiplem Myelom im gesamten Behandlungskontinuum darstellt."

Die positive Stellungnahme des CHMP folgt auf die Genehmigung durch die US-amerikanische Arzneimittelaufsichtsbehörde FDA im September 2019. Sie wird nun von der Europäischen Kommission überprüft, die für die Erteilung von Marktzulassungen für Arzneimittel im Europäischen Wirtschaftsraum zuständig ist.

In Europa ist Daratumumab wie folgt indiziert:4

in Kombination mit Lenalidomid und Dexamethason oder mit Bortezomib, Melphalan und Prednison zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit neu diagnostiziertem multiplem Myelom, die für eine autologe Stammzelltransplantation nicht in Frage kommen

in Kombination mit Lenalidomid und Dexamethason oder Bortezomib und Dexamethason zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit multiplem Myelom, die mindestens eine vorherige Therapie erhalten haben

als Monotherapie zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit rezidiviertem und refraktärem multiplem Myelom, deren vorherige Therapie einen Proteasom-Inhibitor und ein immunmodulatorisches Mittel umfasste und die bei der letzten Therapie ein Fortschreiten der Erkrankung gezeigt haben

Über die CASSIOPEIA-Studie5

Die randomisierte, offene, multizentrische Phase-3-Studie wird von der französischen Intergroupe Francophone du Myelome in Zusammenarbeit mit der niederländisch-belgischen Cooperative Trial Group for Hematology Oncology and Janssen Research Development, LLC gefördert. Die Studie umfasste 1.085 neu diagnostizierte Patienten mit bisher unbehandeltem, symptomatischem multiplem Myelom, die für eine hochdosierte Chemotherapie und Stammzelltransplantation in Frage kamen. Im ersten Teil der Studie wurden die Patienten randomisiert, um eine Induktionsbehandlung mit VTd allein oder in Kombination mit Daratumumab, Hochdosistherapie und ASCT sowie eine Konsolidierungstherapie mit VTd allein oder in Kombination mit Daratumumab zu erhalten. Der primäre Endpunkt in diesem Teil der Studie ist der Anteil der Patienten, die 100 Tage nach der Transplantation ein sCR erreichen. Im zweiten Teil der Studie, der noch nicht abgeschlossen ist, werden Patienten, die ein partielles oder besseres Ansprechen erzielt haben, einer zweiten Randomisierung unterzogen, um alle acht Wochen für bis zu zwei Jahre eine Erhaltungsbehandlung mit Daratumumab 16 mg/kg zu erhalten oder ohne weitere Behandlung beobachtet zu werden. Der primäre Endpunkt in diesem Teil der Studie ist progressionsfreies Überleben (PFS).

Über Daratumumab

Daratumumab ist ein First-in-Class6-Biologikum, das auf das Oberflächenprotein CD38 abzielt, welches unabhängig vom Erkrankungsstadium auf MM-Zellen stark exprimiert wird.7 Es wird angenommen, dass Daratumumab das Absterben der Tumorzellen durch mehrere immunvermittelte Wirkmechanismen einleitet, darunter durch komplementabhängige Zytotoxizität (CDC), antikörperabhängige zellulär vermittelte Zytotoxizität (ADCC) und antikörperabhängige zellulären Phagozytose (ADCP), sowie durch Apoptose, bei der eine Reihe von Molekularschritten den Zelltod herbeiführt.4 Daratumumab führte zudem zur Verminderung einer Untergruppe myeloider Suppressorzellen (CD38-positive MDSC), CD38-positiver regulatorischer T-Zellen (T-regs) und CD38-positiver B-Zellen (B-regs).4 Bisher wurden weltweit schätzungsweise 100.000 Patienten mit Daratumumab behandelt.2 Daratumumab wird zurzeit in einem umfangreichen, klinischen Entwicklungsprogramm in diversen Behandlungsumfeldern bei multiplem Myelom, z. B. als Erstlinientherapie und bei Rezidiven, geprüft.5,8,9,10,11,12,13,14 Zusätzliche Studien zur Prüfung der Eignung dieses Wirkstoffes für eine Indikation bei anderen malignen und prämalignen hämatologischen Erkrankungen, bei denen CD38 exprimiert wird, wie etwa das schwelende Myelom, laufen bereits oder sind geplant.15,16 Weitere Informationen finden Sie unter https://www.clinicaltrials.gov/.

Nähere Informationen zu Daratumumab entnehmen Sie bitte der Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels unter https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/darzalex.

Im August 2012 schlossen Janssen Biotech, Inc. und Genmab A/S eine weltweite Vereinbarung, mit der Janssen eine exklusive Lizenz für die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Daratumumab erhielt.17

Über das multiple Myelom

Ein multiples Myelom (MM) ist ein unheilbarer Blutkrebs, der im Knochenmark beginnt und durch eine überhöhte Bildung von Plasmazellen gekennzeichnet ist.18 2018 wurde bei über 48.200 Patienten in Europa ein multiples Myelom diagnostiziert, und mehr als 30.800 Patienten starben daran.19 Fast 60 Prozent der neu diagnostizierten Patienten mit MM überleben keine fünf Jahre ab Diagnose.20

Obwohl die Behandlung zu einer Remission führen kann, erleiden leider auch diese Patienten mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Rückfall, da es derzeit kein Heilmittel gibt.21 Beim refraktären multiplen Myelom schreitet die Erkrankung innerhalb von 60 Tagen nach der letzten Therapie des Patienten fort.22,23 Bei rezidiviertem Krebs tritt die Erkrankung nach einer Phase der anfänglichen, teilweisen oder kompletten Remission wieder auf.24 Während einige MM-Patienten überhaupt keine Symptome zeigen, wird die Erkrankung bei den meisten Patienten aufgrund von Symptomen wie Knochenproblemen, schlechten Blutwerten, einer Erhöhung der Kalziumwerte, Nierenproblemen oder Infektionen diagnostiziert.25 Patienten, die nach einer Behandlung mit den üblichen Therapien, einschließlich Proteasom-Inhibitoren und immunmodulierender Wirkstoffe, einen Rückfall erleiden, haben eine schlechte Prognose, und es stehen für sie nur wenige Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung.26

Über die Janssen Pharmaunternehmen von Johnson Johnson

Bei Janssen schaffen wir eine Zukunft, in der Krankheit der Vergangenheit angehört. Wir sind die Pharmaceutical Companies of Johnson Johnson und arbeiten unermüdlich daran, diese Zukunft für Patienten in der ganzen Welt zu verwirklichen, indem wir Krankheiten mithilfe der Wissenschaft bekämpfen, den erforderlichen Zugang mit Erfindungsgeist verbessern und Hoffnungslosigkeit einfühlsam heilen. Wir konzentrieren uns auf Bereiche der Medizin, in denen wir die Lebensqualität von Menschen maßgeblich verbessern können: Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten und Impfstoffe, Neurowissenschaften, Onkologie und pulmonale Hypertonie.

Nähere Informationen unter www.janssen.com/emea. Verfolgen Sie unsere aktuellen Nachrichten unter www.twitter.com/janssenEMEA. Janssen-Cilag, Janssen Research Development, LLC und Janssen Biotech, Inc. sind Teil der Janssen Pharmaceutical Companies von Johnson Johnson.

Warnungen bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995 über die Vorteile von Daratumumab bei der Behandlung von Patienten mit multiplem Myelom. Zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als verlässliche Informationen behandelt werden. Diese Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen an zukünftige Ereignisse. Wenn sich zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen oder unbekannte Risiken oder Unwägbarkeiten bekannt werden, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen und Prognosen der Janssen Pharmaceutical Companies und/oder Johnson Johnson abweichen. Zu den Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem: Herausforderungen und Unsicherheiten in der Produktforschung und -entwicklung, einschließlich der Unsicherheit des klinischen Erfolgs und der Erlangung behördlicher Genehmigungen, Unsicherheit des kommerziellen Erfolgs, Herstellungsschwierigkeiten und Verzögerungen, Wettbewerb, einschließlich technologischer Fortschritte, neuer Produkte und Patente der Wettbewerber, Anfechtung von Patenten, [Bedenken hinsichtlich der Produktwirksamkeit oder -sicherheit, die zu Produktrückrufen oder behördlichen Maßnahmen führen], Verhaltensänderungen und Konsumverhalten im Segment der Gesundheitsprodukte und -dienstleistungen, Änderungen der geltenden Gesetze und Vorschriften, einschließlich globaler Gesundheitsreformen, sowie Trends zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen. Eine weitere Liste und Beschreibung dieser Risiken, Unsicherheiten und anderer Faktoren finden Sie im Jahresbericht von Johnson Johnson auf Formular 10-K für das am 30. Dezember 2018 endende Geschäftsjahr, einschließlich der Abschnitte mit der Überschrift "Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen" und "Item 1A. Risikofaktoren" und im zuletzt eingereichten Quartalsbericht des Unternehmens auf Formblatt 10-Q sowie den nachfolgenden Einreichungen des Unternehmens bei der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission. Kopien dieser Unterlagen sind im Internet unter www.sec.gov, www.jnj.com oder auf Anfrage bei Johnson Johnson erhältlich. Weder die Janssen Pharmaceutical Companies noch Johnson Johnson sind dazu verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund von neuen Informationen oder zukünftigen Ereignissen und Entwicklungen zu aktualisieren.

