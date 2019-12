Der Internetportal-Betreiber Scout24 nähert sich dem milliardenschweren Verkauf seiner Auto-Verkaufsplattform AutoScout24. Das Unternehmen befinde sich in fortgeschrittenen Verhandlungen mit mehreren Bietern einschließlich des Finanzinvestors Hellman & Friedman, teilte Scout24 am Montag mit. Das Unternehmen bestätigte damit einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg. Der von Hellman & Friedman gebotene Preis liege aber "erheblich" über den in der Berichterstattung genannten 2,5 Milliarden Euro, führte Scout24 aus.

Die Scout24-Aktie setzte nach den Nachrichten ihren Höhenflug vom Vormittag fort. Mit einem Plus von 5 Prozent erreichte ihr Kurs bei 58,10 Euro ein Rekordhoch.

Dem Unternehmen zufolge könnte der Deal möglicherweise "kurzfristig" abgeschlossen werden. Allerdings hätten bislang weder Vorstand noch Aufsichtsrat ihre Zustimmung erteilt. Medienberichten zufolge hatten sich weitere Finanzinvestoren und der australische Online-Marktplatz Carsales.com für AutoScout24 interessiert. Der aktivistische Aktionär Elliott hatte Scout24 aufgefordert, das Portal für Autohandel zu verkaufen, damit sich das Unternehmen besser auf seine Immobiliensparte mit dem Portal Immobilienscout24 konzentrieren könne./stw/fba

ISIN DE000A12DM80

AXC0210 2019-12-16/14:34