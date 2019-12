Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Jungheinrich auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Im Zuge der erwarteten Erholung der Industrieproduktion in Europa sei die Aktie des Gabelstapler-Herstellers sein bevorzugter Sektorwert, schrieb Analyst Ben Uglow in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2019 / 04:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0006219934

AXC0212 2019-12-16/14:41