Die wallstreet:online capital AG, an der die wallstreet:online AG (ISIN: DE000A2GS609) eine Beteiligung von ca. 35% hält, gibt den Start eines in Kooperation mit der wallstreet:online AG vermarkteten Discount Brokers bekannt. "Smartbroker" wird ab sofort Kunden den Handel von Wertpapieren an allen gängigen Börsenplätzen zu Discount-Konditionen anbieten. Im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung wird die wallstreet:online AG die Bewerbung des Smartbrokers übernehmen. Dazu werden Werbeflächen auf den Finanzportalen der wallstreet:online Gruppe und ein zusätzliches Budget von ca. vier Millionen Euro ...

