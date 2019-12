Die Auslandshandelskammern sollen sich stärker um die Gewinnung von Fachkräften bemühen, etwa mit Rekrutierungsreisen für kleine und mittelständische Unternehmen. Das sieht die Abschlusserklärung vor, die am Montagabend beim Fachkräftegipfel im Kanzleramt unterzeichnet werden sollte. Ein Entwurf lag der Deutschen Presse-Agentur vor.

Bundesregierung, Länder, Wirtschaft und Gewerkschaften wollten am Montag im Kanzleramt zu einem Spitzentreffen zusammenkommen. Dabei geht es darum, wie das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz schnell wirken kann. Es tritt am 1. März 2020 in Kraft und soll qualifizierten Arbeitnehmern aus Nicht-EU-Staaten den Weg nach Deutschland ebnen.

Unternehmen sollen eingereisten Fachkräften auch bei Wohnungssuche, Behördengängen oder Qualifizierungsmaßnahmen zur Seite stehen. Die Bundesregierung hofft auch, dass ihr Informationsportal "Make it in Germany" mit Hotline und Jobbörse stärker genutzt wird und Unternehmen mehr Stellenangebote für ausländische Fachkräfte melden.

Vorgesehen ist ferner, dass sich künftig mehr Personal um die Bearbeitung von Visaanträgen kümmert. Die deutschen Auslandsvertretungen sind für viele Fachkräfte auf dem Weg nach Deutschland ein Engpass. Um das Verfahren zu beschleunigen, sollen die nötigen Unterlagen künftig digital übermittelt werden.

Da ausländische Berufsabschlüsse nicht immer mit deutschen Abschlüssen vergleichbar sind, soll die Wirtschaft mit eigenen Bildungseinrichtungen und mit Unterstützung in Betrieben bei der Qualifikation helfen. Auch Sprachprogramme sollen ausgebaut werden.

Das "inländische Potenzial" bleibe "die wichtigste Stellschraube" beim Versuch, dem Fachkräftemangel zu begegnen, heißt es in der Erklärung weiter. "Gleichzeitig wird Deutschland immer stärker auf die Zuwanderung qualifizierter Fachkräfte angewiesen sein. Ausländische Beschäftigte stellen schon jetzt einen wichtigen Teil der Belegschaften in Deutschland und tragen maßgeblich zum Wohlstand Deutschlands bei."/hoe/DP/stw

AXC0235 2019-12-16/15:41