Die FDP vermisst bei der Fachkräftezuwanderung nach Deutschland die große und unbürokratische Lösung. Das neue Gesetz sei "kein großer Wurf, sondern eine Ansammlung von Detailregelungen", kritisierte FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg am Montag in Berlin. "Da wird nur an den bisherigen Regelungen ein bisschen rumgeschraubt, aber es gibt keine konsequente Punkteregelung, keine Regelung, die übergreifend für akademisch und beruflich gebildete Menschen gleichermaßen klare Kriterien schafft." Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, Marco Buschmann, ergänzte: "Wir benötigen dringend ein echtes Einwanderungsgesetz mit einem Punktesystem nach kanadischem Vorbild."

Bundesregierung, Länder, Wirtschaft und Gewerkschaften kommen an diesem Montag im Kanzleramt zu einem Spitzentreffen zusammen. Dabei geht es darum, wie das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz schnell wirken kann. Es tritt am 1. März 2020 in Kraft und soll qualifizierten Arbeitnehmern aus Nicht-EU-Staaten den Weg nach Deutschland ebnen./sk/DP/stw

