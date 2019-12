Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Das alte Jahr hatte ein paar spannende Berg-und Talfahrten an den Börsen geliefert, auf Jahressicht haben die Aktienmärkte aber hervorragend performt. Und die Krypto-Währungen? Salah Bouhmidi, Markt-Analyst bei der IG-Tochter DailyFX, blickt auf die Faktoren, die den Börsen auch im kommenden Jahr erhalten bleiben dürften. Was die Aktienmärkte daraus machen könnten, wie es beim Bitcoin weitergehen könnte und was vom sicheren Hafen Gold zu erwarten ist, mehr dazu erklärt der Marktkenner im Interview mit Moderatorin Viola Grebe.