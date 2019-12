Trump soll sich wegen Machtmissbrauchs und Behinderung der Ermittlungen des Kongresses, also des US-Parlaments, verantworten.Washington - Die Demokraten wollen bei einem Amtsenthebungsverfahren im US-Senat gegen Präsident Donald Trump dessen Stabschef und weitere hochrangige Beamte vorladen lassen. Das schlug der Minderheitsführer der Demokraten im Senat, Chuck Schumer, in einem am Sonntagabend (Ortszeit) veröffentlichten Schreiben an den republikanischen Mehrheitsführer Mitch McConnell vor.

