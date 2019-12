Im kommenden Jahr soll der Bau der Gigafactory 4 von Tesla in Grünheide bei Berlin beginnen. Daran partizipieren will auch der Industriekonzern Thyssenkrupp. 2020 soll der Bau der neuen Gigafactory von Tesla in Grünheide, südöstlich von Berlin, beginnen. Nun wurde bekannt: Auch der Industriekonzern Thyssenkrupp will an dem Bauprojekt mitwirken. Industrieriese braucht neue Kunden Wie das Handelsblatt berichtet, sagte Thyssenkrupp-Vorstandmitglied Klaus Keysberg beim Handelsblatt-Industriegipfel auf Nachfrage, dass man sich in Gesprächen über die ...

