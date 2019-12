Der Euro hat sich heute, am Montag im späten europäischen Handel mit nur wenig veränderten Notierungen gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Gegen 16.00 Uhr notierte der Euro bei 1,1150 US-Dollar nach 1,1144 Dollar heute Früh.Der Euro hatte zuletzt vom Wahlsieg der Konservativen in Großbritannien profitiert. So rückt ein geordneter Brexit nun in greifbare Nähe. Auch die Annäherung der USA mit China im ...

