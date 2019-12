Lufthansa - Der Kranich hebt wieder ab, +40% in 3 Monaten - jetzt Breakout-Chance nutzen!

Analyse erstellt im Auftrag von





Symbol:ISIN:Die Lufthansa Group ist weltweit tätig und mit rund 540 Tochter- und Beteiligungsunternehmen mehr als nur eine Fluggesellschaft. Zum Lufthansa-Verbund gehören die Fluglinien Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Germanwings sowie Beteiligungen an Brussels Airlines, JetBlue und SunExpress. Das Unternehmen beschäftigt über 135.000 Mitarbeiter und hat sich zu einem führenden Anbieter in den Bereichen Passagier- und Frachtverkehr, Logistik, Catering, Instandhaltung und IT-Services entwickelt. Vom Hoch im März bei 23,66 EUR hat sich der Kurs bis August fast halbiert. Nun sieht es so aus, als ob das Airline-Unternehmen wieder durchstarten könnte. Von Mitte August bis November ging es um über 40 Prozent nach oben.Das Papier der Fluggesellschaft hat gerade einen Pullback zurück zum gleitenden Durchschnitt EMA 50 vollzogen. Nun wurde der EMA 20 wieder zurückerobert. Bei 17,20 EUR verläuft ein Widerstandsbereich. Sollte die Aktie hier nach oben ausbrechen, könnten wir diesen Breakout zum Einstieg nutzen. Bevor die Aktie ausbricht, wäre es ideal, wenn der Kurs noch 1-2 Tage seitlich laufen würde. Somit bekämen wir eine attraktive Einstiegsgelegenheit in der Kranich-Aktie, welche sich auch eng absichern lässt. Sollte der EMA 20 auf Tagesschlusskursbasis nach unten gebrochen werden, könnte die Aktie nochmals den EMA 50 testen.Den Long-Einstieg könnte man bei einem Breakout aus dem Widerstandsbereich bei 17,20 EUR vornehmen. Der Stopp geht bei aggressiveren Tradern unter die Breakoutkerze. Defensivere Trader könnten der Aktie mehr Raum geben, und den Stopp unter die Konsolidierungs-Bewegung im Bereich des EMA 20 bei 16,70 EUR setzen.Meine Meinung zu Lufthansa ist BULLISCH