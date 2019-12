Allein die Tatsache, dass BHP Group (AU000000BHP4) der weltgrößte Minenkonzern ist, verdeutlicht, dass Organisation und ihre Effizienz eine entscheidende Rolle für dessen Profitabilität spielen. Vor allem, wenn niedrige Rohstoffpreise und damit Erlöse die Mittel zur Kostendeckung verringern.Der zu Jahresbeginn seine Arbeit beginnende neue Konzernchef Mike Henry wurde nun in der vergangenen Woche in Perth an der Westküste Australiens und Zentrum der Rohstoffindustrie, aufs Schild gehoben. Der scheidende CEO schuf noch ein "Transformation Office', welches die Initiative zur Effizienzsteigerung steuern sollte.Vergangenen Freitag nun teilte das Unternehmen mit, dass der "Chief Transformation Officer', Jonathan Price, im nächsten Jahr das Unternehmen verlassen wird. Dabei war Price erst vor 18 Monaten von Mackenzie eingesetzt worden und trat dem Executive Board erst zu Jahresbeginn bei. Insgesamt ist Price seit 14 Jahren für BHP tätig. Er galt außerdem auch als einer der Top-Kandidaten für den Posten des Chief Financial Officer, wenn nicht sogar als Reserve für den CEO-Posten.

