Alltagshelden, die ihren Blick auf andere richten, sich für Schwache einsetzen und für die Gemeinschaft einstehen. Es sind Menschen, die das Wohl der Gemeinschaft über den persönlichen Eigennutz stellen. Sei es durch den Einsatz für benachteiligte oder kranke Kinder, durch Hilfsaktionen für Obdachlose, Patenschaften für einsame Senioren oder den wöchentlichen Lebensmitteleinkauf für den gebrechlichen Nachbarn.Gerade jetzt zur Weihnachtszeit geht bei vielen nicht nur das Herz, sondern auch der Geldbeutel auf - jährlich werden Milliarden von Euro für den guten Zweck gespendet. Die Bereitschaft, anderen zu helfen, gibt es aber nicht nur rund um das Fest der Liebe. 31 Millionen wollen Gutes tun, engagieren sich in Deutschland freiwillig und sind dafür mehrere Stunden im Monat aktiv. Jeder Einzelne kann etwas bewirken - und gibt sich dabei auch selbst etwas zurück, denn helfen macht gesund und glücklich. Das jedenfalls bestätigt eine Langzeitstudie. Selbstlose Menschen empfinden demnach weniger Stress, werden seltener depressiv und leben länger als Egoisten.Was können Menschen tun, damit es in der Gesellschaft menschlicher und gerechter zugeht? "Von Hoffnung und Zuversicht - was wir für andere tun können" - das Thema kurz vor Weihnachten im "Nachtcafé".Seit sechs Jahren engagiert sich Richy Müller für pflegebedüftige Kinder, ist Botschafter für "ARCHE Intensiv" und setzt sich für die kleinen Patienten ein. Schon früh hat sich der Schauspieler stark gemacht für die, die Hilfe brauchen, ungerecht behandelt werden oder von der Gesellschaft vergessen werden: "Ich mache das nicht, um etwas zurückzukriegen. Ich gebe gerne, weil ich gerne schenke und Menschen eine Freude machen möchte."Vor vier Jahren verlor Eva Lang ihren Partner, mit dem sie über Jahre das Interesse für Theater, Kunst und tiefgründige Gespräche teilte. Der Trauer folgte ein Gefühl der unendlichen Einsamkeit. Statt sich dem Schmerz hinzugeben, wurde die 80-Jährige aktiv: Seitdem liest sie in Altenheimen Gedichte und Märchen vor und hilft in der Stuttgarter Vesperkirche bei der Essensausgabe: "Ich fühle mich gebraucht. Wenn du etwas für andere tust, geht es dir auch selbst besser.""Gerade jetzt im Winter ist die Hilfe für Obdachlose besonders wichtig", weiß Klaus Schwertner und kämpft gegen die Armutsspirale. Als Generalsekretär der Caritas in Wien ist er unermüdlich für Bedürftige im Einsatz und gibt Menschen, die zwar mitten unter uns, aber am Rande der Gesellschaft leben, ein Stück Menschlichkeit und Herzenswärme zurück. Der vierfache Vater spürt aber auch, wie weit in der Gesellschaft die Tür für Hass, Missgunst und Neid geöffnet wurde.Hohe Anforderungen im Job, Verantwortung für viele Mitarbeiter und die Angst, dem Druck nicht gewachsen zu sein, führten Thomas Rathmann in die Alkoholsucht. Lange verheimlichte der Spiegeltrinker seinen Konsum, bis dem gelernten Fleischer sein Leben komplett entglitt: "Anfangs waren es zwei Flaschen, am Schluss bis zu zwei Kisten Bier - pro Tag". Der Weg aus der Sucht war steinig, Halt gaben ihm dabei seine Frau und der Glaube. Heute gibt er diese Kraft weiter und unterstützt andere Betroffene.Alina Flemming-Diekmeyer war gerade mal neun Jahre alt, als bei ihr eine seltene Immunerkrankung ausbrach. Krankenhausaufenthalte, starke Nebenwirkungen und die ständige Angst, dass die Medikamente irgendwann nicht mehr wirken, belasteten ihr weiteres Leben. Mit Mitte 20 kam dann die lang ersehnte Nachricht, dass ein Stammzellenspender gefunden wurde: "Ich bin schon nervös und freue mich sehr darauf, bald den Mann kennenzulernen, der so viel auf sich genommen hat, um mein Leben zu verändern."Gerade in einer Zeit, in der jeder erst mal nach seinem eigenen Glück schaut, hat der Einsatz für andere eine besonders große Bedeutung. Psychologin Prof. Dr. Pasqualina Perrig-Chiello weiß, welche wichtige Bedeutung Vorbilder für die Gesellschaft haben und wie unerlässlich gegenseitige Unterstützung ist: "Es macht glücklich, wenn ich jemandem etwas Gutes tun kann. Es hilft anderen, gleichzeitig ist es auch selbststiftend", so die Mit-Initiatorin des Internationalen Hoffnungsbarometers.Freitag, 17. Januar 2020 (Woche 3)/16.12.201922.00 h: Thema beachten!22.00NachtcaféDie SWR TalkshowGäste bei Michael SteinbrecherMenschenhandel - das Geschäft mit dem ElendErstsendung:17.05.2019Folge 170Sonntag, 26. Januar 2020 (Woche 5)/16.12.2019von 20.15 h bis 22.50 h Programmverschiebungen und Änderungen.20.15Närrische Wochen im SüdwestenFastnachtshöhepunkte 2019Folge 1/221.45(VPS 23.15)BW+RP: Sportschau - Die Bundesliga am Sonntag21.45(VPS 23.15)SR: aktuell21.50(VPS 23.20)SR: Sportschau - Die Bundesliga am Sonntag22.05(VPS 23.35)BW: SWR Sport22.05(VPS 23.35)RP: SWR Sport22.20(VPS 23.50)SR: sportarena (WH)22.50The Guard - Ein Ire sieht schwarz(The Guard)Spielfilm Irland 2011Erstsendung:01.06.2014 in Das ErsteAutor:John Michael McDonaghRollen und Darsteller:Gerry Boyle____Brendan GleesonWendell Everett____Don CheadleFrancis Sheehy-Skeffington____Liam CunninghamLiam O'Leary____David WilmotAidan McBride____Rory KeenanClive Cornell____Mark StrongEileen Boyle____Fionnula FlanaganAoife O'Carroll____Dominique McElligottSinead____Sarah GreeneGabriela McBride____Katarina CasJames McCormick____Declan MannionFotograf____Laurence KinlanBilly Devaney____Owen SharpeDoktor Oleyuwo____Wale OjoBartley____David Pearseund andereKamera: Larry SmithMusik: CalexioIn der westirischen Provinzregion Connemara scheint die Welt noch in Ordnung. Der bullige Dorfpolizist Gerry Boyle (Brendan Gleeson) jedenfalls versieht seinen Dienst mit äußerster Gelassenheit - und hält sich dabei nicht immer ganz an die Vorschriften: Drogen und leichten Mädchen gegenüber ist der raubeinige Beamte durchaus nicht abgeneigt. Von einer sanften Seite zeigt er sich nur im Umgang mit seiner sterbenskranken Mutter (Fionnula Flanagan).Aber selbst als in seinem Bezirk ein mysteriöser Mord geschieht, verliert Gerry nichts von seiner stoischen Ruhe. Ganz anders sein eifriger neuer Mitarbeiter Aidan (Rory Keenan), der sofort einen Serienkiller am Werk wähnt. Tatsächlich stellt sich aber kurz darauf heraus, dass der Getötete zu einer berüchtigten Bande internationaler Drogenschmuggler gehörte. Damit tritt ein amerikanischer Kollege auf den Plan: Der FBI-Agent Wendell Everett (Don Cheadle) ist schon lange hinter den Männern her und wittert nun seine große Chance. An dessen "Unterstützung" hat der stoische Gerry allerdings überhaupt kein Interesse. Er lässt Wendell, einen Schwarzen, durch boshafte Sticheleien seine Ablehnung spüren. Wendell wiederum gibt sich überheblich, weiß aber nie genau, ob Gerry wirklich ein rassistischer Provinztrottel ist, oder nur so tut. Bei der übrigen Landbevölkerung jedenfalls stößt der geschniegelte FBI-Mann nicht zuletzt wegen seiner Hautfarbe auf eine Mauer des Schweigens. Ohne Gerrys Hilfe kommt er nicht weiter. Der sieht die Sache noch immer ganz gelassen, stößt nebenbei aber auf immer neue Spuren und erfährt, dass dieDrogenschmuggler fast alle Polizisten der Region bestochen haben. Gerry und Wendell sind ganz auf sich allein gestellt - und eine riesige Lieferung Kokains steht kurz bevor.Die rabenschwarze Krimikomödie gehörte bei der Berlinale 2011 zu den großen Publikumslieblingen und erhielt eine "lobende Erwähnung" als "Bester Debütfilm". An den Kinokassen avancierte sie zu einem der erfolgreichsten irischen Filme aller Zeiten. Regisseur John Michael McDonagh übertraf damit sogar den Kassenerfolg der Gangsterkomödie "Brügge sehen und sterben", bei der sein Bruder Martin Regie geführt hatte. Bei den Irischen Film- und Fernsehpreisen wurde "The Guard - Ein Ire sieht schwarz" unter anderem als Bester Film und für die Beste Regie ausgezeichnet.