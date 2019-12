Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich am Montag kaum bewegt. Am späten Nachmittag stand der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future wenig verändert gegenüber Freitag bei 172,28 Punkten. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit minus 0,27 Prozent. Auch in den anderen Ländern Europas bewegten sich die Kurse kaum.

Anfängliche leichte Kursverluste machte der Bund-Future nach schwachen Konjunkturdaten aus der Eurozone wieder wett. Unterstützung erhielten Bundesanleihen zum Wochenstart von enttäuschenden Konjunkturdaten aus der Eurozone. Der Einkaufsmanagerindex, eine Unternehmensumfrage, stagnierte auf niedrigem Niveau. In der angeschlagenen Industrie trübte sich die Lage weiter ein. Markit-Chefökonom Chris Williamson kommentierte, die Eurozone beende das laufende Jahr in der tiefsten Krise seit 2013.

Während die Aktienmärkte weiterhin positiv auf die vorläufige Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China reagierten, hielt sich die Bewegung an den Anleihemärkten in Grenzen. Das zeigt, dass die Anleger trotz nahendem geordneten Brexit und einem ersten Abkommen zwischen den USA und China vorsichtig bleiben. Ein Grund sind unklare Details zur amerikanisch-chinesischen Einigung. Zudem scheinen einige Anleger dem Handelsfrieden noch nicht so recht über den Weg zu trauen./jsl/jha/

