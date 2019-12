Letzte Woche gab es eine Übertreibung nach unten und heute ein neues Jahreshoch. Am Freitag wurde noch das Gap geschlossen, wobei die weitere Anziehungskraft nach unten sehr gering sein dürfte. Auch beim DOW gibt es neue Allzeithochs, aber da war ja eh die 27000 nicht in Gefahr. Beim DOW entlädt sich jetzt der Ausbruch aus dem Dreieck weiter. Bis jetzt sieht es also gut für Weihnachtsgeschenke aus. ...

