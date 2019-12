Die Wiener Börse hat am Montag mit Kursgewinnen geschlossen. Der ATX stieg um 1,01 Prozent auf 3199,99 Punkte. Der ATX startete in einem freundlichen europäischen Umfeld mit klaren Zugewinnen in die neue Handelswoche. Unterstützung für die Märkte lieferten laut Börsianern vor allem die Einigung zwischen den USA und China auf ein Teilabkommen im Handelsstreit sowie die Aussicht auf einen geregelten Brexit nach dem Wahlsieg von Großbritanniens Premier Boris Johnson.

Zu den Aktien im Blickpunkt zählten zu Wochenbeginn Voestalpine , die nach festerem Verlauf noch 0,56 Prozent tiefer schlossen. Der Stahlkonzern hat erneut eine Gewinnwarnung abgesetzt.

Ein Branchenvergleich in Europa zeigte Finanzwerte unter den größeren Gewinnern. In Wien konnten die Aktien der Erste Group 2,46 Prozent zulegen und Raiffeisen verbesserten sich um 1,74 Prozent. Aktien der Bawag zeigten sich mit plus 0,92 Prozent ebenfalls fester. Titel der Addiko Bank führten mit plus 4,52 Prozent die Gewinnerliste an.

Gut gesucht zeigten sich unter den Indexschwergewichten auch Andritz und stiegen um 1,46 Prozent. OMV legten um 0,88 Prozent zu. Die Analysten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben ihre Kaufempfehlung "buy" bestätigt. Auch das Kursziel von 60,00 Euro belassen sie nach einem Update ihres Prognosemodels für den Öl- und Gaskonzern unverändert./ger/APA/jha

ISIN AT0000999982

AXC0290 2019-12-16/18:27