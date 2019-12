Der Nato-Mitgliedstaat Tschechien kauft zwei weitere mittelschwere Transportflugzeuge vom Typ Airbus C295. Vertreter des Verteidigungsministeriums und des Herstellers unterzeichneten am Montag in Prag einen entsprechenden Vertrag. Die Maschinen sollen den Angaben zufolge in den nächsten beiden Jahren ausgeliefert werden und kosten insgesamt umgerechnet 92 Millionen Euro. Sie ersetzen zwei veraltete Flugzeuge vom Typ Jakoklew Jak-40 aus sowjetischer Produktion.

Das Mehrzwecktransportflugzeug C295 wird in Spanien gefertigt. Für weitere rund 17 Millionen Euro werden zudem die vorhandenen vier C295 mit neuen Navigations-, Kommunikations- und Avioniksystemen modernisiert. Pikant daran: Wegen des mutmaßlich überteuerten Kaufs dieser Maschinen im Jahr 2009 muss sich die damalige Verteidigungsministerin Vlasta Parkanova derzeit vor Gericht verantworten. Ihr jetziger Nachfolger Lubomir Metnar betonte daher, dass ihm ein unabhängiges Gutachten über den Preis der neuen Bestellung vorliege.

Tschechien beteiligt sich mit den Flugzeugen unter anderem an der internationalen Friedenstruppe MFO auf dem Sinai zur Sicherung des Friedensvertrags zwischen Ägypten und Israel./hei/DP/stw

