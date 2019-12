In ihrem Bericht zur Finanzstabilität stellt die britische Notenbank fest: Auch im Falle eines harten Brexits könnten die Banken weiterhin Kredite vergeben.

Die britischen Banken und Versicherer sind nach Einschätzung der britischen Notenbank auch für einen ungeregelten Brexit gerüstet. Die Banken könnten auch in einem solchen Krisenszenario für die Wirtschaft weiterhin Kredite vergeben, stellte die Bank of England in ihrem am Montagabend veröffentlichten Bericht zur Finanzstabilität ...

Den vollständigen Artikel lesen ...