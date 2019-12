Auf dem Ergebnis der voestalpine lasten im laufenden Geschäftsjahr 2019/20 (per Ende März) in Summe "Einmaleffekte" von rund 360 Mio. Euro, wie am Montag bekannt wurde. Der Löwenanteil entfällt mit 175 Mio. Euro auf Texas. Jobs in Österreich seien derzeit aber nicht gefährdet, in Deutschland wackelt rund ein Viertel der rund 1.500 Vollzeitstellen bei Buderus Edelstahl in Wetzlar.Mit Abstand am teuersten ...

