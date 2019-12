The following instruments on XETRA do have their last trading day on 16.12.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.12.2019



ISIN Name



CA65562B1085 NORDIC GOLD INC.

CA9604105044 WESTJET AIRLINES VTG SHS

GB00B8HHWX64 ELAND OIL+GAS PLC LS 0,10

LU0259320728 M.A.-RICI METALS IN.UETF

LU0259321452 M.A.-RICI AGRIC.IND.UETF

LU0259323235 M.A.-ISTOXX ASIA ID.U.ETF

US82452L1044 SHIFTPIXY INC. DL-,0001

US92553P2011 VIACOM INC.B DL-,001