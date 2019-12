Airbus: Aufträge in der Tasche, Aktie steigt!

Der europäische Flugzeugbauer Airbus meldet Neuaufträge aus Tschechien, Irland und Burkina Faso und lässt Boeing alt aussehen.

Symbol:ISIN: NL0000235190Das vergangene Halbjahr war von Höhen und Tiefen geprägt und sieht mit gerade einmal 5 Prozent plus alles andere als überragend aus. Offenbar waren es gute Nachrichten, die die Aktie heute über den 20er-EMA hüpfen ließen.Der Handelskrieg zwischen China und den USA hat das Geschäft lange belastet und Importzölle gegenüber Europa seitens der Trump-Regierung stehen immer noch im Raum. Dennoch: 5 Prozent sind bombastisch im Vergleich zu den knapp minus 12 Prozent, die der Konkurrent Boeing im gleichen Zeitraum hinlegte. Während Boeing die Produktion des 737 Max erst einmal auf Eis gelegt hat, vermeldete Airbus jüngst neue Aufträge für das Militärflugzeug C295. Neben Tschechien, das bereits Flugzeuge dieses Typs besitzt, kamen mit Irland und Burkina Faso zwei Neukunden hinzu.Ein Ausbrechen aus der Dreiecksformation bei der Marke von 129 EUR wäre ein klares Kaufsignal. Falls der Trade schief geht sollte man knapp unter 128 EUR die Reißleine ziehen. Quartalszahlen werden wieder am 11. Februar verkündet. Es bleibt ausreichend Spielraum für einen lukrativen Swingrade.Aussicht:Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/airbus-auftraege-in-der-tasche-aktie-steigt/Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in AIR.