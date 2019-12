Chengdu, China (ots/PRNewswire) - Am Donnerstag fand der Western China Capital Innovation Summit 2019 in der Tianfu International Fund Town in Chengdu im Südwesten Chinas statt. Der Kapital-Innovationsgipfel wurde vom Chengdu Municipal Financial Regulatory Bureau geleitet, von der Chengdu Media Group ausgerichtet und von National Business Daily organisiert.Im Besonderen wurde auf dem Innovationsgipfel von den Verwaltungsorganisationen eine Feier zur Unterzeichnung für die Teilfonds des Industriefonds "5+5+1" der Stadt präsentiert. Der Fonds "5+5+1" ist gegründet worden, um die Entwicklung von fortschrittlichster Fertigung, modernen Dienstleistungen und New-Economy-Branchen zu lenken und voranzutreiben.Eine Tochtergesellschaft, die sich unter Führung der Chengdu Jiaozi Financial Holding Group Co Ltd mit industrieller Fondsverwaltung befasst, hat die Vereinbarungen getroffen, gemeinsam mit elf Fondsverwaltungsinstitutionen, zu denen unter anderem Shanghai SIIC Fund Management Co Ltd, Shanghai Stone Capital Co Ltd, eine Tochtergesellschaft für Talent-Investitionsfondsverwaltung unter der Shenzhen HTI Group Co Ltd, Shenzhen GTJA Investment Group Co Ltd, Founder H Fund Co Ltd sowie Chengdu Innovation Venture Capital Co Ltd zählen.Gemäß den Vereinbarungen werden elf Teilfonds für aufstrebende Industrien innerhalb des Rahmenwerks "5+5+1" mit dem Ziel etabliert, rund 8 Milliarden Yuan (1,1 Milliarden USD) aufzubringen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1055276/2019_Western_China_Capital_Innovation_Summit.jpgPressekontakt:Li Yanxiu+86-18081161401liyanxiu@nbd.com.cnOriginal-Content von: National Business Daily (NBD), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137385/4471121