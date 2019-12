Walton Global Holdings Ltd. und seine Tochtergesellschaften (zusammen Walton), eine Immobilien-Investment- und Grundstücks-Assetgesellschaft mit einem gemanagten und verwalteten Vermögen in Höhe von 3,8 Milliarden US-Dollar, haben ihren ersten Builder Option Land Development Fund (Hausbau-Options-Grundstücksentwicklungsfonds, BOLD-Fonds) angekündigt. Das Anlageziel ist, Grundstücke für den zukünftigen Verkauf an Hausbauer in den gesamten Vereinigten Staaten zu erwerben.

Der BOLD-Fonds bietet Anlegern die Möglichkeit, am aktuellen Wachstum des Wohnbaumarktes in den USA teilzuhaben. Der Fonds wird Immobilien erwerben, die von volumenstarken US-Hausbauern für kurzfristige Wohnbau-Entwicklungsprojekte im Rahmen einer vorgegebenen Exit-Strategie identifiziert wurden. Es wird erwartet, dass das Grundstück dann in Phasen mit einem anpassbaren Abnahmeplan und flexiblen Zahlungsmöglichkeiten an dieselben Hausbauer verkauft wird. Es wird davon ausgegangen, dass die Anleger des BOLD-Fonds jährliche Ausschüttungen erhalten, wenn die Häuser von den Hausbauern entwickelt und verkauft werden.

"Unser neuer BOLD-Fonds bietet Hausbauern die Möglichkeit, mit einer internationalen Immobilien-Investment- und Asset-Management-Gesellschaft zusammenzuarbeiten, um sich eine Grundstückspipeline mit geringen Auswirkungen auf den Kapitaleinsatz im voraus zu sichern, und das während der unserer Meinung nach größten Wohnungsnachfrage in der jüngsten Geschichte", sagte Bill Doherty, CEO von Walton Global Holdings.

Nach Angaben des Wohnmarktindex (Housing Market Index, HMI) der National Association of Home Builders (NAHB) und des NAHB-Vorsitzenden Greg Ugalde vom November 2019 verschärft sich der Wettbewerb um Einfamiliengrundstücke, da die Hausbauer weiterhin positive Bedingungen melden, die zum Teil durch niedrige Hypothekenzinsen und anhaltendes Beschäftigungswachstum begünstigt werden.

Seit über 40 Jahren erforscht, plant und strukturiert Walton Investitionen in Grundstücke vor der Entwicklung, die sich in den wichtigsten Wachstumskorridoren in den USA und Kanada befinden. Die Weiterentwicklung von Walton hat die Tür zu neuen Produkten wie dem BOLD-Fonds geöffnet und so neue Möglichkeiten für Investoren und Hausbauer geschaffen.

Über Walton Global Holdings

Walton Global Holdings ist ein privat geführtes, führendes globales Immobilieninvestment-, Grundstücksmanagement- und -verwaltungsunternehmen, das sich seit über 40 Jahren auf strategisch gelegene Grundstücke in wichtigen Wachstumskorridoren spezialisiert hat. Das Unternehmen managt und verwaltet im Auftrag seiner Investoren und Geschäftspartner Immobilienvermögen in Nordamerika in Höhe von 3,8 Milliarden US-Dollar. Walton verfügt über mehr als 106.000 Acre (262.000 Hektar) Land im Besitz, unter Management und Verwaltung in den Vereinigten Staaten und Kanada. Für weitere Informationen besuchen Sie Walton.com.

