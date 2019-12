Italiens Regierung aus Fünf-Sterne-Bewegung und Sozialdemokraten streitet seit Wochen um den Haushalt für 2020. Der Senat in Italien hat dem umstrittenen Haushaltsgesetz zugestimmt.

Der Senat in Italien hat dem umstrittenen Haushaltsgesetz zugestimmt. An die Abstimmung am Montag hatte die Regierung die Vertrauensfrage geknüpft. 166 Senatoren stimmten für die Regierung, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...