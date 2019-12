"Mittelbayerische Zeitung" zu US-Wirtschaftspolitik:

"Dass er seine protektionistischen Instinkte aufgibt, oder die Einstellung zu der bestehenden Welthandelsordnung ändert, sollte indes niemand erwarten. Dagegen spricht Trumps kalter Krieg gegen die WTO, die er durch Nichtbesetzung von Stellen in der Berufungsinstanz der Schiedsgerichte lahmgelegt hat. Seit dem Ausscheiden von zwei der drei verbliebenen Richter am 11. Dezember landen Berufungsklagen ab sofort in einem toten Briefkasten."/al/DP/jha

AXC0008 2019-12-17/05:35