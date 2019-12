LeddarTech ist Teil einer Gruppe renommierter Unternehmen, die in Kooperation mit dem Ministerium für Wirtschaft und Innovation der Regierung von Quebec am Stand der kanadischen Regierung vertreten sind

QUEBEC CITY, Dec. 17, 2019, ein Branchenführer im Bereich der LiDAR-Technologie, der die vielseitigste und skalierbarste LiDAR TM-Plattform für den Automobil- und Mobilitätssektor anbietet, gab heute bekannt, dass das Unternehmen auf der CES 2020 Teil der Delegation für Quebec sein wird, zu der einige der innovativsten Unternehmen Quebecs gehören. Diese Gelegenheit ergibt sich aus einer Initiative, die vom Ministerium für Wirtschaft und Innovation Quebecs unter der Führung des Ministers Pierre Fitzgibbon in Kooperation mit der kanadischen Regierung organisiert und ermöglicht wurde.



"LeddarTech freut sich und ist geehrt, sich gemeinsam mit der Regierung von Quebec auf der diesjährigen Consumer Electronics Show zu präsentieren", führte Daniel Aitken, Vice President of Global Marketing & Communications bei LeddarTech, aus. "In den letzten 18 Monaten ist LeddarTech in Europa, Amerika und Asien expandiert. Die erfolgreiche Expansion in neue Märkte zeugt davon, dass Kanada im Allgemeinen und Quebec im Besonderen hinsichtlich Innovation und der Unterstützung des Technologiesektors eine Spitzenposition einnehmen", ergänzte Aitken.

LeddarTech ist dieses Jahr nicht zum ersten Mal auf der CES vertreten, das Unternehmen nimmt bereits seit mehreren Jahren an der jährlich stattfindenden Veranstaltung teil. LeddarTech erhält weiterhin viel Zuspruch und Aufmerksamkeit für seine branchenführenden LiDAR-Lösungen und wird dieses Jahr an verschiedenen Standorten auf der Konferenz präsent sein. Dieses Jahr ist besonders bedeutsam, da LeddarTech als CES 2020 Innovation Award Honoree in der Kategorie "Vehicle Intelligence and Transportation" für den neu eingeführten Leddar Pixell ausgezeichnet wurde, ein Cocoon-LiDAR, der kürzlich für den Markt autonomer Fahrzeuge freigegeben wurde. Das im September dieses Jahres auf den Markt gebrachte Leddar Pixell hat sowohl von Branchenverbänden als auch von Kunden Lob und Auszeichnungen erhalten.

Leddar Pixell Vorteile:

Zuverlässige Erkennung von Objekten und VRUs (Vulnurable Road Users)

Breites horizontales Sichtfeld von 180°

Keine toten Winkel im beleuchteten Sichtfeld

Außergewöhnliche Haltbarkeit

3D-Flash, Solid-State-Design ohne bewegliche Teile

IP67-Gehäuse mit schlagfesten Fenstern und Steckverbindern in Automobilqualität

