Zum Fest der Freude überfluten uns die Werber mit Spots, die an Gefühlsduselei nicht zu überbieten sind. Am Ende des Jahres spielen sie alle mit unseren Emotionen. Aber ergibt das auch Sinn?

Das Jahr endet mit Nachrichten, die nicht erfreulich klingen. Die deutsche Automobilindustrie ist angeschlagen und streicht Tausende von Stellen. Der Klimawandel beherrscht die Nachrichtenlage und lässt Politiker ohne Lösungen, die Wirtschaft ratlos und viele Bürger fassungslos zurück. Die Zukunft sieht zum Beginn des neuen Jahrzehnts nicht besonders rosig aus. Da braucht es zum bevorstehenden Fest der Freude etwas, das uns aufmuntert: Werbung.

Begonnen hat die Tradition, das europäische Publikum zu Weihnachten mit speziellen Werbespots zu erfreuen, in England. Alle Jahre wieder begeistert die britische Warenhauskette John Lewis Verbraucher und Experten mit seinem Weihnachtsfilm. In diesem Jahr partnerte man mit Waitrose und produzierte einen aufwändigen, von der Agentur adam&eveDDB kreierten Spot, der jedes Herz höherschlagen lässt. Darin bringt der tapsige Drachen Edgar allerlei Unheil über sein Dorf, um dann am Ende doch alle zu erfreuen. Der Film ist herzzerreißend süß und wird manche Träne fließen lassen.

Mittlerweile ist die Weihnachts-Werbe-Epidemie auch in Deutschland angekommen. Vorreiter waren die Marketingleute von Edeka, die uns seit Jahren mit ihren bisweilen provozierenden Filmen bescheren. Unvergessen ist der berühmte, viel diskutierte "Heimkommen"-Spot aus dem Jahr 2015, in dem ein trauriger und einsamer Opa, der wieder einmal nicht von seiner Familie besucht wird, sie kurzerhand zu seiner vermeintlichen Beerdigung einlädt.

Keine Weihnacht ohne Edeka-Beschallung

Der diesjährige Werbespot aus dem Hause Edeka "Die wichtigste Zutat" bringt die Generationen erneut zusammen, um uns die Bedeutung menschlicher Wärme näher zu bringen: "Der von Jung von Matt/Next Alster kreierte Film hat mit seiner klug erzählten Familiengeschichte… absolut das Zeug zu einem neuen Klassiker der Weihnachtswerbung. Denn statt eines vereinsamten Großvaters versammelt hier eine liebevolle Großmutter völlig selbstverständlich ihre Familie zum Weihnachtsessen."

Im vergangenen Jahr war es aber nicht Edeka, sondern Aldi mit seiner aldibrauchtbass-Kampagne die nach Analyse von Brandwatch am besten in den sozialen Medien bewertet wurde. Auch in diesem Jahr scheint Aldi mit "Weihnachtsklassiker" die Konkurrenz abzuhängen. Die Marktforscher von System1 Research nahmen die Spots von Aldi, Edeka, Kaufland und Penny unter die Lupe und gaben Aldi vier von fünf Sternen.

Auch beim YouGov-Werbecheck schneidet Aldi ...

Den vollständigen Artikel lesen ...