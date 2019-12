FRANKFURT (Dow Jones)--Mit Abschlägen sind die DAX-Futures am Dienstag in den Handel gestartet. Der Dezember-Kontrakt verliert gegen 06:07 Uhr 2,0 Punkte auf 13.399,0. In den Handel gegangen war er mit 13.388,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.404,5 und das -tief bei 13.372,5 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.781 Kontrakte.

December 17, 2019 00:08 ET (05:08 GMT)

