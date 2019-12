Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FACHKRÄFTE - Politik und Wirtschaft wollten auf dem Fachkräftegipfel gemeinsame Anstrengungen vereinbaren. Im Entwurf der Absichtserklärung, die im Anschluss an den Gipfel am Montagabend unterzeichnet werden sollte, sind sechs Punkte aufgeführt, eine Art To-do-Liste für Wirtschaft und Regierung. "Bereits heute fehlen in vielen Unternehmen, Branchen oder Regionen neben Akademikerinnen und Akademikern insbesondere auch Fachkräfte mit beruflicher Qualifikation", heißt es in dem Papier, das der Süddeutschen Zeitung vorab vorlag. Und: Um die Möglichkeiten des neuen Einwanderungsgesetzes "voll auszuschöpfen", seien weitere Schritte notwendig. Wirtschaftsminister Peter Altmaier nannte die Erklärung den "Grundstein für eine weitere enge Zusammenarbeit" aller wichtigen Akteure. Unter anderem haben sich die Gipfelteilnehmer vorgenommen, die "attraktiven Arbeits- und Lebensbedingungen" in Deutschland nach außen besser zu bewerben - und die neuen Einwanderungsregeln den hiesigen Firmen schmackhaft zu machen. (SZ S. 15/Handelsblatt S. 6)

BANKEN - Die Finanzaufsicht erwartet von deutschen Banken in der Bonussaison für 2019 eine Kürzung der variablen Vergütungen. "Eine unserer Erwartungen ist, dass sich in den Boni die Ertragslage der Banken widerspiegelt", erklärt Raimund Röseler, Exekutivdirektor für Bankenaufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), im Interview mit der Börsen-Zeitung. Zumindest müssten Kreditinstitute mit Ertragsproblemen "sehr gut begründen, wenn und warum sie die Boni nicht verringern". Den in der Institutsvergütungsverordnung vorgeschriebenen Zusammenhang zwischen der wirtschaftlichen Situation eines Kreditinstituts und der Höhe seiner Boni "bekräftigen wir auch regelmäßig gegenüber den Instituten", sagt er. (Börsen-Zeitung S. 3)

SAUDI-ARABIEN - Der saudische Finanzminister Mohammed al-Dschadan fordert deutsche Geldgeber auf, mehr in Saudi-Arabien zu investieren. Es gebe zwar schon deutsche Unternehmen, die in Saudi-Arabien aktiv seien, "ich würde es aber begrüßen, wenn noch mehr kämen und sich an unseren Mega-Infrastrukturprojekten beteiligten. Da schreiben wir bedeutende Aufträge aus", sagte der Minister. (Handelsblatt S. 12)

CO2 - Bund und Länder wollen den Klimaschutz in Deutschland verschärfen und planen im Gegenzug milliardenschwere Entlastungen für die Bürger. Das sind Kernpunkte eines Kompromisses im Streit um das Klimapaket der Bundesregierung. Der CO2-Preis im Verkehr und bei Gebäuden soll demnach bis 2025 viel stärker steigen als geplant. Für 2021 ist ein Einstiegspreis von 25 Euro pro Tonne vorgesehen. Bisher waren es 10 Euro. Der Preis steigt bis 2025 auf 55 Euro. Tanken und Heizen werden so deutlich teurer. Ein Liter Benzin kostet ab 2021 etwa 7,5 Cent mehr als heute, 2025 werden es rund 15 Cent sein. Der steigende CO2-Preis soll fossile Heiz- und Kraftstoffe verteuern, damit Bürger und Industrie klimafreundliche Technologien kaufen und entwickeln. Die Mehreinnahmen von drei bis sechs Milliarden Euro jährlich sollen größtenteils zurück an die Bürger fließen. (SZ S. 1)

CO2 - Die Deutsche Energie-Agentur (Dena) pocht im Gegenzug für den geplanten CO2-Preis von 25 Euro auf Entlastungen für die Industrie. "Da steigt der Handlungsdruck nun natürlich erheblich. Einzelne Unternehmen könnten dadurch in eine existenzielle Krise geraten", sagte Dena-Chef Andreas Kuhlmann. "Der CO2-Preis soll in den Sektoren Wärme und Verkehr Lenkungswirkung entfalten - und nicht dem industriellen Mittelstand schaden", warnte Kuhlmann. (Handelsblatt S. 5)

CO2 - Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat die Einigung auf höhere CO2-Preise begrüßt. Es sei "richtig und gut", dass die Arbeitsgruppe des Vermittlungsausschusses sich um einen Kompromiss in der Klimapolitik bemüht habe, sagte sie. "Das Ergebnis ist vertretbar." (FAZ S. 1)

AIRLINE-INSOLVENZEN - Das Bundesjustizministerium erwägt, neben einer besseren Absicherung von Pauschalreisen im Reiserecht eine europaweit verpflichtende Kundengeldabsicherung für Insolvenzen von Fluggesellschaften einzuführen. "Die Bundesregierung vertritt zur Frage eines Insolvenzschutzes für Flugreisende die Auffassung, dass der Schutz von Flugreisenden, deren Luftbeförderung nicht Teil einer Pauschalreise ist, verbessert werden kann", schreibt das Ministerium in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion. Das Dokument liegt dem Handelsblatt vor. Europäische Lösungen seien dabei "vorzugswürdig", heißt es in der Antwort weiter, "denn sie gewährleisten ein einheitliches europäisches Verbraucherschutzniveau und sind wettbewerbsneutral." Die Bundesregierung stehe dazu mit der EU-Kommission im Dialog. (Handelsblatt)

BILLIGFLIEGER - Der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) lehnt Preisuntergrenzen für Billigflüge ab. "Besser als Mindestpreise für Flugtickets, die einen starken Eingriff in die Marktwirtschaft darstellen, wäre die Einführung einer einheitliche Kerosinsteuer auf EU-Ebene für innereuropäische Flüge", sagte die die Leiterin des Teams Mobilität und Reisen beim VZBV, Marion Jungbluth, dem Handelsblatt. "Damit ergäbe sich eine weitere klimapolitische Lenkungsmöglichkeit, wenn konventionelles Kerosin wegen des höheren CO2-Ausstoßes höher besteuert würde als sogenanntes 'grünes' Kerosin, also Kraftstoffe aus regenerativen Energiequellen." (Handelsblatt)

PATIENTENAKTE - Mit der elektronischen Patientenakte sollen ab 2021 fast alle Akteure des Gesundheitswesens vernetzt werden, so hat es Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) festgelegt. Bislang fehlen dafür allerdings gesetzliche Details. Deren Ausgestaltung sorgt nun für Zwist in der Bundesregierung. Nach Informationen des Handelsblatts pochen Bundesjustizministerium (SPD), Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und der Bundesdatenschutzbeauftragte (BfDI) auf Datenschutzregelungen, die den Starttermin verzögern könnten: Wie hochrangige Quellen aus Koalition und Verwaltung bestätigen, betreffen die strittigen Punkte technische Standards, die eigentlich seit 2018 geklärt sind. Wenn das Gesetz mit den von BSI und Justizministerium geforderten Änderungen kommt, müssten nach Ansicht von Experten zahlreiche technische Standards neu definiert werden. Sollte es dazu kommen, werde der Starttermin nicht einzuhalten sein, sagte Heike Nowotnik, IT-Chefin des AOK-Bundesverbands. Das Gesundheitsministerium sieht den Start derweil nicht als gefährdet. (Handelsblatt S. 8)

ABGEORDNETENGESETZ - Der Bundestag hat auf einen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2017 reagiert und die Ausführungsbestimmungen zum Abgeordnetengesetz geändert. Dabei geht es um den Einsatz der insgesamt 5.336 Mitarbeiter der Bundestagsabgeordneten, die aus Steuermitteln bezahlt werden - und deshalb eigentlich nur zur Unterstützung der parlamentarischen Arbeit eingesetzt werden dürfen. Vor allem in Wahlkampfzeiten halten sich aber nicht alle Abgeordneten an diese Vorgabe. Das Verfassungsgericht hatte den Bundestag deshalb aufgefordert, "zur Wahrung der Chancengleichheit der Parteien" durch "ergänzende Regelungen" dafür zu sorgen, dass "der Verwendung von Abgeordnetenmitarbeitern im Wahlkampf verstärkt entgegengewirkt wird". (Süddeutsche Zeitung)

