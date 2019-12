Beijing (ots/PRNewswire) - Ein Videobericht von China.org.cn über "Besuchen Sie das LG U+ 5G Experience Center in Seoul" in Südkorea:Ein 5G-Experience-Center in Seoul in Südkorea hilft den Besuchern dabei, verschiedene Anwendungen auszuprobieren, die durch die Drahtlostechnologie der nächsten Generation ermöglicht werden.Gastgeberin Laura Zheng: Heute besuchen wir das LG-U+-5G-Experience-Center in Seoul, um verschiedene 5G-Anwendungen auszuprobieren. Wieso begleiten Sie uns nicht bei diesem Besuch, um mehr herauszufinden?Die Mitarbeiterin im LG-U+-5G-Experience Center: Sie können verschiedene U+ 5G-Dienste erleben.Gastgeberin: In diesem Center haben Sie die Möglichkeit, verschiedene U+-5G-Dienste unter Verwendung des LG-V50-Dual-Screen mit AR (Augmented Reality)-Features zu erleben. Wir hatten die Chance, drei wichtige App-Dienste, Pro Baseball, Golf und Idol Live, zu erleben, die sowohl auf dem Smartphoneverwendet, als auch mit dem Fernseher verbunden werden können. Es gibt einen Bereich, in dem Business-Lösungen vorgestelltwerden, durch die die Kunden die Möglichkeit haben, verschiedene Arten von Kiosk-Informationen zu genießen, während sieden Bildschirm sowohl an der Wand als auch auf der TV-App sehen können.Mitarbeiterin: Sie haben die Möglichkeit, dieses HMD selbst zu tragen und dann mit einem Star auszugehen, um die berühmte Vorstellung des Cirque de Soleil zu sehen, oder um sich so zu fühlen, als seien Sie in einer Touristenattraktion.Gastgeberin: Wir haben außerdem die VR-Dienste erlebt, die es uns ermöglicht haben, vollständig in eine virtuelle Welt einzutauchen.Gastgeberin: Was denken Sie über 5G und wie warendie Erfahrungen, die Sie hier gemacht haben?Besucherin: Ich habe hier ein Musical namens Cirque de Soleil mit dem VR-Gerät angesehen und es war so fesselnd, dass ich mich fühlte, als würde der Darsteller seine Hand ausstrecken, als ob erdirekt vor mit wäre. Ich habe fast nach seiner Hand gegriffen -so gut war es. Außerdem finde ich Webtoons klasse. Es ist faszinierend, Webtoons mit VR erschaffen zu können und diese Webtoons selbst sind außerdem sehr immersiv.Deshalb denke ich, dass ich in Zukunft viel auf diese Weise schauen werde.Besucher: Ich habe Höhenangst und habe mich total gefürchtet. Als ich nach unten schaute, fühlte es sich so an, als würde ich gleich fallen. Ich hatte sehr große Angst. Es war toll, mich so zu fühlen als wäre ich im Meer gewesen oder stünde vor dem Himmelssee von Baekdusan. Ich denke, dass 5G das Leben der Menschen auf der Welt verändern kann.ZDNEt Korea berichtete am 18. November, dass LG+U in den nächsten 5 Jahren 2,5 Billionen Won (circa 2 Milliarden US-Dollar) investieren werde, um Technologien der neuen Generation, mit und ohne Kabel, zu entwickeln, und um 5G-Ökosysteme mit innovativen Inhalten zu errichten.Video: https://www.youtube.com/watch?v=6EaJpWzaXfoPressekontakt:Yan Xiaoqing+86-10-8882-830416545869@qq.comOriginal-Content von: China.org.cn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137002/4471148