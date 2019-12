Nachdem die Aktie von Aurelius bereits Ende vergangener Woche eine leichte Aufwärtstendenz zeigte, hat sich diese auch zu Beginn der neuen Woche fortgesetzt. Die Papiere der Beteiligungsgesellschaft legten am Montag 2,3 Prozent zu und gingen bei 37,26 Euro aus dem Xetra-Handel. Das Wochenplus der Aurelius-Aktie beläuft sich seit ihrem Tiefststand am vergangenen Dienstag bei genau 35,00 Euro somit auf mehr als sechs Prozent. Die anhaltend positive Stimmung an der Börse könnte auch in einer Nachricht ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...