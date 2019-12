Von Andrew Tangel, Doug Cameron und Alison Sider

NEW YORK (Dow Jones)--Angesichts weiterer Verzögerungen bei der Wiederfreigabe der Boeing 737 Max für den Flugdienst stoppt der US-Konzern vorübergehend die Produktion im Januar. Wie lange der Airbus-Konkurrent die Fertigung der Unglücksmaschine unterbrechen will, wurde nicht mitgeteilt. Boeing erklärte aber, dass es keine Entlassungen wegen der Maßnahme geben solle. Der temporäre Produktionsstopp dürfte aber Auswirkungen auf andere, kleinere Zulieferer haben.

Boeing spielt für die US-Wirtschaft eine enorm wichtige Rolle. Der Konzern ist der größte Exporteur von in den USA gefertigten Produkten und einer der größten privaten Arbeitgeber. Die Max ist zudem der Kassenschlager schlechthin für Boeing. Der Flugzeughersteller beschäftigt etwa 12.000 Beschäftigte im 737-Werk Renton bei Seattle, zudem sind ein Netzwerk von mehr als 600 Zulieferern und hunderte kleinere Firmen in die Fertigung eingebunden.

Schwerer Schlag für US-Wirtschaft

"Es wäre schwer, ein vergleichbares Unternehmen zu finden, das die Produktion eines einzelnen Produktes einstellt und die Wirtschaft so hart treffen würde", sagte Luke Tilley, Chefökonom beim Vermögensverwalter Wilmington Trust. Er schätzt, dass die Einstellung der Max-Produktion für ein Quartal das US-BIP annualisiert um 0,3 Prozentpunkte schmälern würde.

Im Herbst 2018 war eine Boeing 737 Max der indonesischen Lion Air abgestürzt. Einige Monate später gab es einen zweiten Crash einer Maschine in Äthiopien. Danach wurde die globale 737-Max-Flotte ab März mit einem kompletten Flugverbot belegt. Seitdem fertigt der Konzern im Monat etwa 40 Maschinen des Typs, aktuell stehen etwa 400 Maschinen auf Halde.

In den vergangenen Monaten haben sich die Prüfungen für die Wiederzulassung des Fliegers zunehmend in die Länge gezogen. Erst vergangene Woche warnten die US-Regulierungsbehörden vor unrealistischen Erwartungen. Die Federal Aviation Administration (FAA) dürfte Reparaturen am Max-Flugsteuerungssystem und die entsprechende Pilotenausbildung frühestens im Februar genehmigen - und damit etwa zwei Monate später als von Boeing kürzlich in Aussicht gestellt, hatten Informanten gesagt.

Dividende nur stabil

Die Produktionsunterbrechung wird sich finanziell negativ auswirken, die Kosten dürften steigen. Bisher hat Boeing 3,6 Milliarden Dollar an zusätzlichen Aufwendungen für die Produktion aus dem 737-Max-Skandal zur Seite gelegt, für Ausgleichszahlungen an Kunden wegen verspäteter Auslieferungen der Maschinen wurden 6,1 Milliarden Dollar zurückgelegt. Beide Zahlen könnten sich verdoppeln, warnt Jefferies-LLC-Analystin Sheila Kahyaoglu.

Angesichts der unsicheren Aussichten hat Boeing bereits gehandelt: Die Dividende wird erstmals seit acht Jahren nur unverändert sein. Analysten hatten das teilweise bereits erwartet. Zudem kündigte der Konzern an, alle Aktienrückkäufe zu unterbrechen.

