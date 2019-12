Das ist der neue Knüller der GroKo, der gestern verabschiedet wurde. Damit will die deutsche Regierung Fachkräfte in anderen Ländern abgraben. Die ersten Reaktionen waren sofort fällig: Indien protestiert energisch gegen diese Art, Arbeitskräfte anzuwerben, insbesondere Fachkräfte, weil diese das beste sind, über das ein Land verfügen kann. Indien gilt aus Sicht der Berliner als besonders interessant. Die nächsten Nachbarn dürften sich in Kürze melden. Dilettantischer geht es nicht.



