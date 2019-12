The following instruments on XETRA do have their last trading day on 17.12.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.12.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS1538282531 INTL FIN. CORP. 16/19 MTN BD01 BON RUB N

CA XFRA XS1135277736 SHELL INTL FIN. 14/19 MTN BD02 BON GBP N

CA XFRA XS1536805077 DAIM INT.FI. 16/19 BD02 BON GBP N

CA FAM2 XFRA DE000A2DA6T5 DT.CANNABIS AG JGE O.N. EQ00 EQU EUR Y